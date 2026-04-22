１９日、北京亦荘で行われたロボットと人のハーフマラソンで、５０分２６秒のタイムで優勝した人型ロボット「閃電」。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月22日】中国北京市の経済技術開発区（北京亦荘）で19日、約1万2千人のランナーと100超のチームに属する300台以上の人型ロボットが、約21キロのコースを共に走るイベントが開かれた。スポーツと最先端技術の融合を体感できる試みとして、業界内外から関心を集めた。大会は