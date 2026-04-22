4月29日、東京・有明アリーナで開催される格闘技団体『ONE Championship』の新シリーズ『ONE SAMURAI 1』が、大会当日にフジテレビで地上波放送されることが22日、分かった。【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」同局の番組表には『ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』と記載され、午後10時から11時24分まで放送する。今回が現役ラストマッチとなる武尊とロッ