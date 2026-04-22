阪神タイガースのシルバーパートナーであるＪＣＯＭ株式会社は２２日、フィギュアスケーターの坂本花織さん（２６）が５月２日・巨人戦（甲子園）の始球式に登場すると発表した。同日は「Ｊ：ＣＯＭ光デー」として開催される。同社のホームページ上で坂本さんは「“聖地”、阪神甲子園球場のマウンドに立たせていただけることに感謝をして『Ｔｈａｎｋｙｏｕ！！（３９！！）』の気持ちを込めた私なりの剛速球をお届けしま