東京証券取引所22日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸した。米国とイランの停戦延長を好感した買い注文が広がり、最高値を更新した。終値は前日比236円69銭高の5万9585円86銭。東証株価指数（TOPIX）は25.39ポイント安の3744.99。出来高は約21億6963万株だった。