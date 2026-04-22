タレントの矢口真里（43）が22日までに自身のインスタグラムを更新。元チームメイトと&人気バンドとの集合ショットを公開した。「TBS『テレビ×ミセス』に出演させていただきました！！」と書き出した矢口。「安定のゆうちゃんと圭ちゃんと青ジャージで巨大滑り台。しかもミセスさんとクイズで勝負できる日が来るなんて」とつづって元「モーニング娘。」の中澤裕子、保田圭との3ショット、共演の「Mrs. GREEN APPLE」との