２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２３６円６９銭（０・４０％）高の５万９５８５円８６銭だった。値上がりは３日連続で、今月１６日以来、約１週間ぶりに最高値を更新した。堅調なＡＩ（人工知能）需要への期待などから、日経平均への影響度が大きい一部の半導体関連銘柄に買いが集まった。ソフトバンクグループ、アドバンテストの２銘柄で日経平均を５００円以上押し上げた。日経平均は一時