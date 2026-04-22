フランス出身の世界的な名優ジャン・レノ（７７）が２２日、都内で開かれた自叙伝的ひとり舞台「らくだ」（５月１０〜２４日、東京芸術劇場シアターウエスト）の取材会に出席し、「笑いあり、涙あり、歌もあります」とアピールした。「らくだ」は映画「グラン・ブルー」や「レオン」などで知られるレノが、人生に深い影響を刻んだ出会いや出来事を出演映画の記憶と重ねながら、半生を音楽と物語で描き出すもので、今回が世界初