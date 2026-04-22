芥川賞作家中村文則さん（48）、落語家三遊亭円楽（48）が22日、都内で、「〜円楽、中村文則執筆新作落語相勤申上候〜」（6月18日、東京・紀伊國屋ホール）の会見を行った。中村さんが執筆した初の新作落語「座れない」を口演する。円楽は「もともとは中村文則さんのファン。同い年にこんな天才がいるのか、と。10年前に手紙を出させていただきましたところ、新刊を併せてお返事をいただいて以来のお付き合いをしています」、中村