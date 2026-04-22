タクラマカン砂漠をぐるりと囲むグリーン防砂帯全体の「接合」部分となっている新疆ウイグル自治区ホータン地区于田県万花園砂漠化防止・砂漠対策モデルエリアはかつて、深刻な流砂に悩まされていた。現在、その約333．33ヘクタールの砂漠ではバラの花が間もなく開花する時期を迎えようとしている。また、ヒオウギ、コガネバナといった生薬となる植物もすくすく育っている。新華網が伝えた。于田県は2024年から新たなモデルを模索