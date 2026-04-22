中国の先物市場における対外開放の重要な施策として、4月21日夜の連続取引時間帯から、海外の取引者がニッケルの先物およびオプション取引に参加できるようになりました。これは上海先物取引所が初めて直接対外開放した課税済みの非鉄金属先物商品であり、実体経済に対する先物市場のサービス能力がさらに高まる見込みです。21日夜の連続取引期間から、「海外特別参加者、海外仲介機関、海外投資者」が市場に参与する主体としてニ