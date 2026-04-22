「賛否が分かれそう」なほど斬新なデザイン！ 独メルセデス・ベンツは2026年4月20日、ブランドの中核を担う「Cクラス」において初となるBEV（電気自動車）の新型モデルを世界初公開しました。欧州を皮切りに順次導入される予定で、セグメントの新たなベンチマークを目指すといいます。【画像】超カッコイイ！ これが「スカイライン」より“ちょっと大きい”新型「4ドアセダン」です！ 画像で見る（67枚）メルセデス・ベンツ