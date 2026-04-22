長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、4月24日（金）から期間限定で、『エヴァンゲリオン』とのコラボイベント「迎撃要塞都市 ハウステンボス」を開催する。これに先駆け、メディア向け内覧会が実施され、「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」がお披露目された。今回クランクイン！トレンドも本アトラクションを一足先にチェック！目の前で繰り広げられるエヴァンゲリオンと使徒による激闘に大興奮した様子の一部をレポート