バイエルンは４月19日、ブンデスリーガ第30節でシュツットガルトに4-2と勝利し、２年連続通算35回目の優勝を決めた。２位ドルトムントとは11ポイント差。総得点は109、得失点差は＋80と、圧倒的な数字を記録しての独走優勝だ。DFBポカールやチャンピオンズ・リーグを合わせた三冠を目指す一方で、クラブは来季に向けたチーム編成にも目を向けているだろう。そしてリーグトップの失点数を誇る守備陣で動きがあるかもしれない。