社員らが顧客から巨額の金銭を不正に受け取っていた問題で、プルデンシャル生命は、顧客からの被害の相談がおよそ700件にのぼり、新規保険販売の自粛期間を180日間延長すると発表しました。【映像】プルデンシャル生命 営業の自粛期間を延長すると発表プルデンシャル生命は、100人を超える社員が500人ほどの顧客からおよそ31億円をだまし取るなどしていたとして、新規の契約の販売を自粛しています。これまでにおよそ700件の