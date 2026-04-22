アメリカ南部フロリダ州の司法長官は、去年の銃乱射事件をめぐって対話型AI「チャットGPT」と開発元のオープンAIに対して刑事捜査を始めたと発表しました。【映像】銃乱射事件があったフロリダ州立大学去年4月、フロリダ州立大学で当時20歳の容疑者が銃を乱射し、2人が死亡、6人がけがをしました。容疑者は事件前にチャットGPTとやり取りしていたとされ、フロリダ州のウスマイヤー司法長官は21日、会話の内容を精査した結果
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