全日空が、2027年度にも、国内線に燃油サーチャージを導入する検討を進めていることがわかりました。【映像】全日空も国内線に燃油サーチャージ検討燃油サーチャージは、燃料価格の変動に対応するため、航空運賃に上乗せする料金で、主に運航距離の長い国際線に導入されています。全日空は、中東情勢の悪化による燃料価格の高騰などを受けて、2027年度から国内線にも導入する方向で検討を進めているということです。現在、