阪神大震災で大規模な地滑りが発生し、住民が亡くなった兵庫県西宮市仁川百合野町地区で、地元住民らが地滑りの跡地の斜面に植えた約６０００株のタイム・ロンギカウリスの花が見頃を迎えている。花は５月初め頃まで楽しめるという。震災の地滑りで約１０万立方メートルの土砂が崩れ落ちたとされる。１３戸の住宅が押し潰され、同町と対岸の仁川町で計３４人が犠牲になった。震災から２年後に被害や土砂災害対策の大切さを伝え