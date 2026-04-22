24日から全国で公開される映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の日本語版プレミアム試写会が22日都内で行われ、俳優の西野七瀬（31）が日本語版の声優キャストらとともに出席し、意気込みを語った。【映像】“マリオ愛”があふれ、進行をど忘れする西野七瀬西野「私は3年前の前作も映画のアンバサダーをさせてもらって、まさか今回もお声がけいただけると思っていなかった。うれしさ2倍で“1UPキノコ”をもらった