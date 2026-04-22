米軍の無人偵察機MQ9＝2023年12月、沖縄県の米空軍嘉手納基地【ワシントン共同】米国防総省は21日、2027会計年度（26年10月〜27年9月）予算教書の国防関連の詳細を公表した。軍用無人機や関連技術などに向け536億ドル（約8兆5千億円）を要求。現行水準から大幅に増額し、同省は無人機分野への投資が「過去最大になる」と説明した。宇宙での優勢確保に重点を置き、宇宙軍の予算をほぼ倍増させるとした。国防関連の要求総額は前