集中治療室（ＩＣＵ）に入院する患者が４８時間以内に急変するかどうかを予測する人工知能（ＡＩ）を、大阪市の医療ベンチャーが開発した。開発に協力した関西医科大総合医療センター（大阪府守口市）が今月から初導入しており、容体が安定した患者を一般病棟に移す際の判断に活用。ＩＣＵの適正運営に役立てて、救命率の向上を目指す。重篤患者を２４時間体制で受け入れるＩＣＵでは、限られた病床を効率的に運用するために、