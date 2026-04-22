22日に行われた参議院の連合審査会で、国家情報会議設置法案と情報機関のあり方をめぐり、共産党の田村智子委員長と政府が議論を交わした。【映像】「CIAとの連携」を追及 田村議員が法案の廃案求める田村議員は、内閣情報調査室について「アメリカ中央情報局“CIA”と密接な関係のもとに発足したとされています」としたうえで、「国家情報局は長射程ミサイルの運用に関してCIAとどのような連携を図っていくことになるんでしょ