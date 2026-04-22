22日の東京株式市場・日経平均株価は、前日の終値より236円69銭高い、5万9585円86銭で取り引きを終えた。4月16日に付けた最高値5万9518円34銭を超え、史上最高値を更新した。トランプ大統領によるイランとの停戦延長表明が投資家心理の支えになっていて、AIや半導体関連銘柄が買われ相場を押し上げている。