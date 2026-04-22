◇MLB ジャイアンツ3-1ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)ドジャースの山本由伸投手がジャイアンツ戦に今季5度目の先発登板。初回に3失点すると、その失点が最後まで響き、チームは敗戦となりました。自身3勝目とはなりませんでしたが、7回まで追加点を許さない粘りの投球をみせ、今季5度目のQSを記録しました。山本投手は初回、ヒットとエラー、四球などで無死満塁のピンチを招き3失点の苦しい立ち上がりとなりますが、