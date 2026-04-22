通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴが運営する通信メディア「オールコネクトマガジン」は、ＷｉＦｉ利用者５００人を対象に、ＷｉＦｉの通信速度に関する意識・満足度・後悔についての調査を行った。調査の結果、ＷｉＦｉ選びで通信速度を重視する人は９３．６％にのぼる一方、速度を重視して選んだにもかかわらず５４．４％が実際の速度に失望・後悔した経験があることがわかった。後悔