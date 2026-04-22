ＤＤＴのシングルトーナメント「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ（ＫＯＤ）」（５月４日、後楽園で開幕）に初出場する武知海青（２８）が２２日、男色ディーノ（４８）との１回戦へ並々ならぬ決意を表明した。この日の全体会見に出席した武知は「歴史あるＫＯＤというトーナメントにエントリーさせていただき光栄に思っております。初出場なんですけどやっぱり出るからには頂点を目指して頑張っていきたいなと思っています」と力強く宣