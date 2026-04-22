プレミアムなオーディオ製品およびアクセサリの開発を行うＢｅａｔｓは、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのＪＥＮＮＩＥ（ジェニー）とのコラボレーション第２弾として、ワイヤレスヘッドホンの新製品「ＢｅａｔｓＳｏｌｏ４−ＪＥＮＮＩＥスペシャルエディション」を発表した。２５日から発売される。昨年、Ａｐｐｌｅオンラインストアで２４時間以内に完売したルビーレッドの第１弾に続くもので、今回はシックなオニキスブラックカラー