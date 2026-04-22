スポーツクライミング男子で２０２４年パリ五輪複合銀メダルの安楽宙斗（ＪＳＯＬ）、同女子４位の森秋彩（茨城県山岳連盟）が２２日、都内で行われた２６年シーズンの日本代表会見に出席。森は「一番の今の目標はロサンゼルス五輪でリード種目優勝。目の前の大会というより、そこへ逆算する。海外の大会にたくさん出ていくのではなく日々、今までと変わらず地道にトレーニングをする」と今季の流れを説明した。今年３月に筑波