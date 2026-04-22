【モデルプレス＝2026/04/22】フリーアナウンサーの青木裕子が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お肉の焼色がとても美味しそう」ご飯1合超えのボリューム肉巻き弁当◆青木裕子、ボリューム満点の肉巻き弁当公開青木は「お弁当」とつづり、育ち盛りの子供に向けたボリューム満点の手作り弁当を投稿。「シンプルすぎる肉巻きの日」と紹介し、