父と娘のなんでもない日常を描く「ちかごろのわかい娘と」。note主催「創作大賞2023」オレンジページ賞を受賞した作品が「こどもオレンジページ」にも登場！新作も織り交ぜつつ連載していきます。〈子育てあるある〉や天真爛漫な娘ちゃんのキャラに思わずくすっとし、心がじんわりする日々のお話をどうぞ。＜＜前の話を読む「ちかごろのわかい娘と 〜子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由〜」単行本発売中！連
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- 7. ミセスの公演中に奇声 全員退場
- 8. 妊婦死亡 生まれた娘に重い障害
- 9. 森口博子 結婚をお断りした理由
- 10. 外国人向けマンション 抗議殺到
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