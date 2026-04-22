父と娘のなんでもない日常を描く「ちかごろのわかい娘と」。note主催「創作大賞2023」オレンジページ賞を受賞した作品が「こどもオレンジページ」にも登場！新作も織り交ぜつつ連載していきます。〈子育てあるある〉や天真爛漫な娘ちゃんのキャラに思わずくすっとし、心がじんわりする日々のお話をどうぞ。＜＜前の話を読む「ちかごろのわかい娘と 〜子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由〜」単行本発売中！連