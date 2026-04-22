米穀安定供給確保支援機構は、コメの生産、集荷、卸売、小売の各段階でかかるコストを積み上げて精米換算したところ、5キログラムあたり2816円（2026年4月時点）だったと発表した。各段階で業者の利益は含まれておらず、前年同月比では80円増加している。 同機構がこうした「コスト指標」を公表したのは、取引時の価格交渉において、生産者らに費用の根拠として活用してもらう狙いがある。コスト指標は4月1日に全面施行された