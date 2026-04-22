今日22日、黄砂の濃度は徐々に薄くなっていくものの、夜にかけて関東の一部と、東北北部から北海道の太平洋側を中心に黄砂が飛んでくる所があるでしょう。黄砂の濃度は薄いながらも洗濯物や車などに付着する可能性がありますので、念のため注意が必要です。黄砂は徐々に薄く狭く昨日21日の午前中は島根県や京都府など西日本の所々で、午後は東北で黄砂が観測されました(※)。今日22日、黄砂の濃度は薄くなっていくものの、夜にかけ