初回からド派手に燃え上がった。【もっと読む】ソフトB城島CBOが懸念していた“最悪事態”ソフトバンクのスチュワート（26）が21日の西武戦に先発。先頭打者の桑原に三塁打を打たれると、打者一巡の猛攻で適時打4本を浴び、30球で6点を失った。滝澤の盗塁失敗でようやくイニングを終えると、スチュワートはこの回限りで降板。1回6安打2四球6失点、防御率は7.02にまで悪化した。2018年MLBドラフトでブレーブスに1位指名された