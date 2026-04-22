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生産者物価指数（PPI）（3月）15:00 結果4.4% 予想3.0%前回0.9%（0.8%から修正）（仕入・前月比) 結果5.4% 予想3.4%前回0.7%（0.5%から修正）（仕入・前年比) 結果0.9% 予想1.0%前回-0.5%（出荷・前月比) 結果2.6% 予想2.4%前回1.8%（1.7%から修正）（出荷・前年比)