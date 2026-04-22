【南アフリカ】 消費者物価指数（3月）17:00 予想0.9%前回0.4%（前月比) 予想3.1%前回3.0%（前年比) 小売売上高（2月）20:00 予想4.3%前回4.2%（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（04/11 - 04/17）20:00 予想N/A前回1.8%（前週比) 【トルコ】 トルコ中銀政策金利（4月）20:00 予想37.0%前回37.0% 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（