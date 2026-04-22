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テクニカルポイント豪ドル/ドル、上昇トレンドが継続、０．７２付近がポイントに 0.7259ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7209エンベロープ1%上限（10日間） 0.7172現値 0.713710日移動平均 0.7104一目均衡表・転換線 0.7069一目均衡表・雲（上限） 0.7066エンベロープ1%下限（10日間） 0.7028一目均衡表・基準線 0.702421日移動平均 0.6926一目均衡表・雲（下限）