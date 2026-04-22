お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が22日、自身のインスタグラムを更新。旅先での家族写真を披露した。春休みの家族旅行で、体験型リゾートを訪れたという青木。「遊んだー！大人はのんびりもできたー！」と満喫した。そして「楽しい旅行でした」と回想。子供たちがボールを蹴って遊ぶ様子などを披露したが、自身の写真については「悪者を退治する的なアクティビテ