東京株式市場で日経平均株価が最高値を更新しました。更新は先週16日以来、およそ1週間ぶりです。終値は236円69銭高い5万9585円86銭でした。トランプ大統領がイランとの停戦を延長すると表明したことで、混迷する中東情勢への警戒感がいったん和らぎました。市場はすでに戦闘終結後を見据えていて、AIや半導体関連などに買い注文が集まりました。