山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月16日（木）に放送された同番組では、スタジオゲストとしてTravis Japan・七五三掛龍也とカーネーション・吉田結衣が出演した。異性のちょっとした変化に気づくという七五三掛は、鈴木と吉田から複雑な感情をもたれてしまい…!?【映像】女性の変化を褒める最強胸キュン台詞に鈴木愛理「完全に好きになりますね