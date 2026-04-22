山一電機は後場終盤に下げ幅を拡大している。きょう午後２時５０分ごろ、フィリピン子会社のＰｒｉｃｏｎＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓの一部サーバーでランサムウェア被害が発生したと発表しており、嫌気した売りが出ている。業績に与える影響は精査中。現在は外部専門家などと連携し、システムの復旧対応や被害状況の確認などを行っている。 出所：MINKABU PRESS