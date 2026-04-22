２２日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落した。この日は利付国債の入札や国債買い入れオペといった需給イベントがなく、前日の米国市場での長期債相場の下落（金利の上昇）を受けた売りが円債相場の重荷となった。 トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦について無期限に延長すると表明した。これを受け時間外の米株価指数先物は上昇した。国内では中東情勢に関する追加のニュースを見極めたいとの姿勢が広