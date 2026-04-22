ボーンマスは20日、マルコ・ローゼ氏が来季から新監督に就任することを発表した。契約期間は3年となる。現在、指揮を執るのはアンドニ・イラオラ監督。23-24シーズンに監督に就任すると、初年度にクラブ最上最多となる勝ち点48を獲得して12位フィニッシュ。2年目の昨季は勝ち点56で9位、そして今季は第33節終了時点で勝ち点48の9位となっている。近年の躍進へと導いたイラオラ監督だが、今月14日に今季限りでの退任が発表。