Ｄ＆Ｍカンパニーが反発している。この日、医療データの安全な活用を志向するＡＩ基盤「ＡＩＨｉｐｐｏ医療Ｌｏｏｐ」の開発・事業化を進めるＭｅｄＴｅｃｈＧｒｏｕｐ（東京都港区）と資本・業務提携し、ＭｅｄＴｅｃｈ社が実施する第三者割当増資を引き受けると発表しており、好材料視されている。 ＤＭカンパニが有する医療・介護領域の顧客基盤及び経営支援ノウハウと、ＭｅｄＴｅｃｈ社が開発する