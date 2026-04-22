２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円２２銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８７円１１銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円３０銭台で推移していたが、その後一進一退で推移し、午後２時２０分過ぎには１５９円１９銭前後にやや軟化した。トランプ米大統領は２１