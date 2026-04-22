マイクロソフトは、Xbox Game Pass UltimateとPC Game Passの価格改定を発表した。4月22日時点で既に適用される。 Game Pass Ultimateは、現在の月額2,750円から1,550円へ改定される。また、PC Game Passは月額1,550円から1,300円へと改定される。 これに伴い、2026年以降に発売される『Call of Duty』シリーズの新作タイトルは、Game Pass UltimateおよびPC Game Passのいずれにも発売初日には追加されなくなる。新