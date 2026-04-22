兵庫県川西市を走る能勢電鉄は2026年4月29日（水・祝）、毎年恒例の「のせでんレールウェイフェスティバル2026」を能勢電鉄平野駅から徒歩約3分「平野車庫」で開催します。今年の最大の見どころは、製造から60年を超えた「1700系」最後の現役車両（1757編成）を使用した特別イベント電車の運行です。引退のときが迫っているレジェンド車両の姿を記録できる貴重な機会となります。さらに、親子1セット800円という驚異的な安さの「デ