【写真】嵐「Doors ～勇気の軌跡～」ジャケ写【動画】嵐「Doors ～勇気の軌跡～」MV 嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2017年11月8日リリースの「Doors ～勇気の軌跡～」のジャケット写真が公開された。 ■嵐「Doors ～勇気の軌跡～」のジャケ写公開 「Doors ～勇気の軌跡～」は、櫻井翔主演のドラマ『先に生まれただけの僕』（