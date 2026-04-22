科研製薬 [東証Ｐ] が4月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の28億円の黒字→2億円の赤字(前の期は212億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の21.9億円の黒字→8億円の赤字(前年同期は14.5億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュ}