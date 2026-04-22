森トラストリート投資法人 [東証Ｒ] が4月22日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比0.9％減の65.4億円になり、26年8月期も前期比1.3％減の64.6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を1791円→1837円(前の期は1854円)に増額し、今期は1814円にする方針とした。 株探ニュース