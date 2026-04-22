22日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数381、値下がり銘柄数1024と、値下がりが優勢だった。 個別ではアズジェント、日本山村硝子、河西工業がストップ高。環境管理センター、ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングス、イボキンは一時ストップ高と値を飛ばした。幼児活動研究会、ドーン、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングス、大森屋など35銘柄は年初来高値を更新。津