22日の日経平均株価は前日比236.69円（0.40％）高の5万9585.86円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は235、値下がりは1300、変わらずは34と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を353.19円押し上げ。次いでアドテスト が168.95円、ＴＤＫ が62.60円、キオクシア が48.34円、イビデン が42.91円と続いた。 マイナス寄与度は164.12円の押し下げ